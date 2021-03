Covid-19 : comment défendre nos libertés individuelles ?

Port du masque obligatoire, couvre feu, confinement partiel ou total, interdiction des messes, fermeture des musées, des restaurants, des festivals ... Depuis plus d’un an, les mesures liberticides se sont multipliées pour des raisons sanitaires. Devant cette accumulation, cela nous amène à nous poser des questions plus profondes sur les libertés fondamentales.

Pour en parler, François FEVRE reçoit :

- Nicolas Landy, porte-parole du collectif sarthois des Parents Atterrés et du Collectif national Enfance et Libertés qui ont saisi le Conseil d’Etat pour dénoncer l’obligation du port du masque pour les enfants de moins de 11 ans

et

- le père Hervé-Marie Cotten, curé de St Aldric (Le Mans), spécialiste de la Doctrine Sociale de l’Eglise