Covid-19 : comprendre pourquoi l'épidémie s'envole en France

Des gestes barrières importants

Jean-Yves Le Goff, médecin pionnier mondial de la chirurgie laparoscopique digestive et de la chirurgie de l’obésité, rappelle l’importance des gestes barrières dans cette lutte : "il faut porter le masque en lieux clos et à l’extérieur, y compris pour les enfants à partir de 6 ans, le port du masque étant la meilleure mesure barrière, des études anglaises et américaines montrent qu’avec le masque vous diminuez la charge virale et les gens tombent beaucoup moins malades". Il explique également que la distanciation sociale est primordiale, et préconise deux mètres au lieu d’un et 7 à 8 mètres si la personne chante ou crie, car les risques de contamination sont alors beaucoup plus élevés. L’aération et la ventilation des espaces, ainsi que la limitation des fréquentations, sont également nécessaires.



Une gestion de crise mal organisée

Selon Jean-Yves Le Goff, l’épidémie pourrait durer encore 1 ou 2 ans et les gouvernements devraient organiser sa gestion de manière chirurgicale, "il faut aller tester les gens, et chercher dans les lieux à risque" puis placer les cas contacts en isolement pendant 10 jours. L’anticipation et la prévention sont les meilleures armes dont nous disposons pour combattre l’avancée de l’épidémie. Le docteur déplore une "mauvaise gestion de crise" par l’état français contrairement à d’autres pays comme l’Allemagne : "il n’y a pas assez de lits en réanimation, nous devons suivre le schéma qu’ont établi les pays qui réussissent à vivre avec l’épidémie et pratiquer à grande échelle des tests PCR ou antigéniques". Jean-Yves Le Goff pense également que le confinement n’est pas la meilleure solution.



"Tout le monde peut être touché"

Avec 250 contaminés pour 100 000 personnes, la France présente un tribu assez de cette épidémie qui touche toutes les tranches d’âges. Contrairement aux croyances populaires, beaucoup de jeunes présentent des séquelles de la maladie, comme des insuffisances rénales ou cardiaques, des troubles sensitifs ou moteurs, "dire que les séquelles ne s’appliquent qu’aux personnes âgées est une catastrophe" déplore Jean-Yves Le Goff, "on peut être asymptomatiques et avoir des séquelles". D’ici 15 jours à trois semaines, la situation pourrait s’aggraver.