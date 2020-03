Covid-19: Des messes supplémentaires en Sarthe

Tous les rassemblements catholiques de plus de 100 personnes sont interdits dans le diocèse. Pour les célébrations des funérailles, mariages et baptême, on veillera donc à inviter les plus proches afin de ne pas dépasser ce seuil . Les activités destinées aux enfants et aux jeunes sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Les pèlerinages d’adultes et de jeunes sont suspendus durant toute la période de précaution sanitaire.

Depuis la semaine dernière les paroissiens sont invités à respecter les mesures suivantes:



Éviter de se serrer la main et de s’embrasser conduit, dans la liturgie.

S’abstenir du geste de paix.

La communion eucharistique ne peut être donnée que dans les mains.

Vider les bénitiers présents dans les églises

Tenir une distance d'un mètre entre chaque paroissien durant la célébration

Des messes supplémentaires

En plus des messes habituelles la paroisse de la Cathédrale propose des offices à 8h et non à 8h30, à 9h, à midi et à 18h et celle de la Couture à 8h et 9h. Une messe supplémentaire sera célébrée à 9h30 à Notre-Dame-du-Pré. A Saint-Aldric rendez-vous à 18h dimanche en plus des messes habituelles. A Saint Croix une messe sera célébrée 9h dans l’Eglise et non dans la Chapelle. Une célébration supplémentaire aura lieu 9h30 à Saint Bernard des Sablons.

Dans la paroisse de Loué, le curé propose une messe supplémentaire à Saint Christophe en Champagne pour prier Saint Roch protecteur des épidémies et du personnel soignant dimanche à 11h15. A Sablé-sur-Sarthe une messe supplémentaire aura lieu à 9h30 à laquelle les paroissiens sont invités à aller car à 11h il y’a deux baptêmes et déjà une soixante de personnes présentent avec les familles. La paroisse de la Flèche organise deux messes supplémentaires en l’Eglise Saint Thomas dimanche à 9h30 et 18h30 et au Bailleul à 10h30. Un office anticipé à lieu ce samedi soir à 18h30 à Cré-sur-Loir. A la Ferté Bernard, une messe supplémentaire aura lieu à Notre Dame des Maraisdimanche à 9h 00

Pas de messe dans l’ensemble paroissial de Savigné-l’Evêque

Aucune messe dominicale ne sera célébrée en public à Savigné l’Evêque, à Yvré-l’Evêque et à Champagné. Le Père Philipe Chérel a pris cette décision en concertation avec ses équipes paroissiales par mesures de sécurité. Il sera dimanche, seul, derrière son autel pour célébrer « l’eucharistie en communion avec tous ses paroissiens ». Des messes auront lieu en semaine à 18h30 pour ceux qui souhaiteront venir communier.

Les lycéens et les étudiants donnent du temps pour les parents

Pour aider les parents dont les enfants ne vont plus à l'école à partir de lundi, les responsables de la Maison Scarron, Soline et Marin Castel, font appel à tous les lycéens et étudiants qui accepteraient de se rendre disponibles pour des plages de baby-sitting solidaire. Ce baby-sitting aura lieu à domicile chez les demandeurs. Pour cela il faut contacter le 07 72 38 82 87 ou le 07 72 38 35 84

Une prière pour vivre ces évènements dans la sérénité.

Mgr Le Saux a rédigé une prière pour soutenir les malades et les soignants et aider chacun à traverser cette épidémie le plus sereinement possible.