Covid-19: La situation en Syrie s'aggrave selon un réfugié sarthois

L'épidémie touche aussi la Syrie. Les chrétiens d'orients sont touchés de plein fouet par le virus. Les prix ont été multipliés par 50 à cause de la dévaluation de la Livre Syrienne, les habitants ont du mal à se nourrir et à accéder à des médicaments. 3 paroisses sarthoises (Sablé, Notre-Dame de la Couture et Saint-Aldric) sont jumelées à des églises Syriennes pour leur envoyer de l'aide via la fraternité chrétienne sarthe.