Covid 19 - Le secteur du BTP demande l'arrêt des chantiers

Le secteur de la construction vient de lancer un appel en direction du gouvernement.

La Fédération des Travaux Public, la Fédération Française du Batiment et la CAPEB (Artisanat) ont choisi d'alerter sur une situation compliquée.

"Nous sommes en guerre" a déclaré Emmanuel MACRON lors de sa dernière allocution télévisée. Un ton martiale pour sonner la mobilisation générale contre le coronavirus. Une mobilisation difficile à mettre en oeuvre dans le secteur de la construction.

La santé et la sécurité sont pourtant des priorités absolues pour les entreprises du secteur. Mais les mesures de protection ne sont pas toujours assurés pour les salariés, notamment en l'absence de masque de protection. Les forces de l'ordre interviennent pour interrompre des chantiers.

Les professionnels sont aussi confrontés à des difficultés majeures d'approvisionnement.

Résultat, le BTP doit faire avec une désorganisation, et une incompréhension mèlée d'inquiétude des chefs d'entreprises et des salariés.

Des donneurs d'ordre choisissent même d'arrêter certains chantiers.

Face à cela, le BTP qui emploie plus de 2 millions de personnes, demandent un arrêt temporaire des chantiers. Il souhaite trouver avec le gouvernement des solutions pour protéger les salariés et assurer la poursuite de l'activité dans de bonne condition.