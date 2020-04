Covid-19: que sait-on sur le virus? Un médecin répond aux auditeurs

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne : chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, avec PRENEZ SOIN DE VOUS, animée par Melchior Gormand en direct.

Doit-on comparer le Covid-19 à une simple grippe ?

On a observé, au début de l’épidémie qu’il pouvait y avoir des similitudes entre les symptômes du Covid-19 et ceux d’une simple grippe. En réalité il diffère de celle-ci dans son mode de transmission et de propagation. Son extension rapide a surpris. Au début, on a sûrement sous-estimé la force et la rapidité de sa propagation.



Y-a-t-il des catégories de la population plus vulnérables que d’autres ?

Statistiquement les personnes âgées sont plus vulnérables. C’est statiquement un fait. Mais il y a aussi les patients plus jeunes, déjà atteints de pathologies associées comme l’obésité ou l’hypertension. Les femmes enceintes ne sont pas forcément plus vulnérables que d’autres. Le fait d’être enceinte ne constitue pas un risque supplémentaire de développement d’une forme grave du Covid-19.



Les remèdes naturels sont-ils utiles pour prévenir le Covid 19 ?

Rien ne permet de le dire. Il y a beaucoup d’informations qui circulent sur le sujet mais aucun élément sérieux ne permet de l’affirmer. Prendre des granions de cuivres, des compléments alimentaires, utiliser des huiles essentielles ne sont pas en soi de éléments protecteurs. Il faut rester prudent dans nos analyses sur le sujet. Si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal. Utiliser ce genre de remèdes naturels en tous cas, cela n’aggrave pas les choses.



Le virus peut-il se mouvoir dans l’eau ?

En dehors de l'organisme, le virus a une durée de vie limitée. Il peut tout de même laisser des traces, même en concentration très faibles, comme dans l’eau par exemple. Ce n’est pas pour cela qu’il y a risque de contamination. Qu’il y ait des traces ne signifie pas que le virus est actif.



Peut-il se transmettre par les aliments, l’argent ?

Si on est porteur du virus, qu’on touche son visage et ensuite des aliments par exemple, le risque de contamination est réel. D’où la nécessité de porter des gants, des masques, et de respecter les mesures "barrière".



Quelles sont les conséquences pour ceux qui sont porteurs du virus sans le savoir ?

On peut être porteur du virus sans développer aucun signe. Le risque serait de déclarer une forme plus grave qui apparaitrait plus tard. D’où l’enjeu d’étendre les tests à tous ceux qui n’ont pas de symptômes, en particulier ceux qui vont devoir subir des interventions chirurgicales lourdes.



Faut-il prescrire la chloroquine et son dérivé l'hydroxychloroquine ?

Quand on donne un traitement, il faut toujours évaluer le rapport bénéfices / risques, appelé aussi : index thérapeutique. On ne peut pas aborder un problème uniquement sous le versant bénéfice. La molécule de la chloroquine n’est pas neutre, en particulier chez les patients fragiles. Il est nécessaire d’attendre les conclusions de l’étude prospective actuellement en cours pour confirmer ou infirmer cet usage.