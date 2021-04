Covid-19: quelles sont les règles du confinement ?

Autorisé ? Interdit ? On vous explique ce que vous avez le droit de faire à partir de ce 3 avril 2021:

Je dois me déplacer:

Je peux le faire dans un rayon de 10 km autour de chez moi, sans attestation et sans limite de temps. Avant de sortir, je prends ma carte d'identité pour justifier de mon lieu de domicile en cas de contrôle.

Comment savoir si je suis à plus de 10 km de chez moi ? Un outil existe sur le site Géoportail.

Si j'habite en zone rurale et que je dois faire plus de 10 km pour faire les courses, oui je peux me déplacer au-delà. Je dois dans ce cas me munir d'une attestation dérogatoire et cocher la case correspondant à mon déplacement qui peut se faire jusqu'à 30 km de chez moi:

- Achats de première nécessité ou retraits de commandes.

- Accompagnement des enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités péri-scolaires.

- Déplacement dans un établissement culturel (bibliothèques et médiathèques) ou dans un lieu de culte.

- Déplacements pour se rendre dans un service public pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance.

Je peux me déplacer sans limite de distance pour les motifs suivants:

- Me rendre sur mon lieu d’enseignement et de formation, effectuer des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

- Consulter un professionnel de santé, me faire vacciner, acheter des médicaments.

- Venir en aide à une personne de sa famille, à des personnes vulnérables ou précaires ou pour effectuer des gardes d’enfants.

- Répondre à une convocation judiciaire ou administrative.

- Effectuer un déménagement résultant d’un changement de domicile. Faire des démarches indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale, insusceptibles d’être différés.

- Revenir d'une gare ou d'un aéroport.

Puis-je faire du sport ?

Oui. Le ministère a mis en place des modalités détaillées consultables sur son site internet. Notez que vous devez rester à 10 km de votre domicile. Vous pouvez faire du sport seul: vélo, musculation, course à pied... En revanche, est exclue toute pratique sportive collective: football, basket, pétanque...

Le couvre-feu est-il maintenu ?

Oui. Le couvre-feu s'applique sur tout le territoire métropolitain de 19h à 6h et tout déplacement nécessite alors une attestation même à moins de 10 km de mon domicile.

Dans la rue...

Les rassemblements restent limités à six personnes: les attroupements sont de fait interdit. Les manifestations sont autorisées si elles sont validées par la préfecture de votre département. La consommation d'alcool sur la voie publique est interdite.

Les commerces suivants peuvent ouvrir entre 6h et 19h :

Commerces alimentaires, garages automobiles et centres de contrôle technique, commerces d'équipements automobiles, commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous, libraires, disquaires et magasins de vidéos, services de réparation et entretien d'instruments de musique, magasins de plantes et de fleurs, cordonniers, salons de coiffure, banques et cabinets d'assurance, stations-service, réparation informatique, téléphonie, magasin de construction, quincaillerie, peintures, bois, métaux et verres, merceries, pressings, kiosques à journaux, pharmacies, opticiens, buralistes, magasins de cigarettes électroniques, matériels de vapotage, garde-meubles, visites de biens immobiliers (l’achat, la vente ou la location d'une résidence principale).