Covid 19 - Renforcement des mesures de lutte contre la propagation du virus dans les Alpes-Maritimes

Un communiqué de la préfecture des Alpes Maritimes précise: "La limitation des horaires d’ouverture des débits de boisson et restaurants à 23h00 dans les communes de moins de 2000 habitants". Ce sera "1h00 dans les communes de plus de 2000 habitants"

En conséquence, toutes les autorisations de fermetures tardives de ces établissements sont suspendues, à partir du 9 septembre 2020 et ce jusqu’au jeudi 15 octobre 2020, inclus.

Durant cette période les forces de police et de gendarmerie maintiendront leurs contrôles afin de s’assurer que ces obligations sont bien respectées.

Le préfet annonce concernant les rassemblements un encadremet plus strict. "les manifestations rassemblant à un moment donné plus de 10 personnes et jusqu’à 500 personnes (participants, organisateurs et prestataires compris) sont soumises à déclaration auprès de la préfecture 3 jours minimum avant la tenue de l’événement."

Les manifestations rassemblant ponctuellement plus de 500 personnes feront l’objet d’une étude approfondie et l’avis de l’ARS et du maire de la commune concernée seront sollicités formellement. Compte tenu des délais d’instruction, les organisateurs devront soumettre leur déclaration à la préfecture 15 jours minimum avant la tenue de l’événement.