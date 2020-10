Covid 19: si la situation empire, Christian Estrosi prévoit un reconfinement économique la semaine prochaine à Nice

Sur le département des Alpes-Maritimes aujourd'hui, 104 patients sont hospitalisés. 42 sont en réanimation. "Nos lits sont à saturation" dit avec un air grave le maire de Nice Christian Estrosi lors d'une conférence de presse organisée ce lundi 26 octobre. Alors quelles sont les nouvelles pour l'avenir ? "L'inquiétude majeure est que nous allons tout droit vers la déprogrammation dans d'autres pathologies extrèmement sérieuses".

Le spectre du reconfinement

La ville de Nice va donc renforcer ses propres mesures en plus de celles de l'Etat. "favorable à un reconfinement de 15 jours ou trois semaines", Christian Estrosi promet de faire respecter le confinement au maximum avec l'appui de la police municipale. Le maire de Nice se donne donc huit jours pour revenir au seuil des 150 cas pour 100 000 habitants. Des mesures "très fermes" sont envisagées.

-> 50% du personnel de la ville de Nice et de la métropole mis en télétravail.

-> Toutes les autres administrations et entreprises sont invitées à faire de même par la mairie.

-> Fermeture des universités. Cours en numérique et en visio-conférence.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Si le taux d'incidence dépasse dans huit jours à compter de ce 26 octobre les 150 pour 100 000 habitats, le maire de Nice mettra en place "un reconfinement économique et la mise en oeuvre d'un reconfinement pour le week-end". Le maire demandera au préfet la fermeture "des commerces non-indispensables: les établissements culturels et sportifs" notamment. Christian Estrosi qui veut "rouvrir des places en hôtel pour isoler les malades" également.