Covid-19: Toutes les messes annulées en Sarthe

Le Premier Ministre a annoncé ce samedi la fermeture de tous les lieux accueillant du public. Il demande à ce que les « lieux de cultes restent ouverts mais que les cérémonies et célébrations soient reportées jusqu’à nouvel ordre »

En conséquence toutes les messes en public prévues dans le diocèse du Mans, ce dimanche et tous les autres jours de la semaine sont annulées.



Vivre l'Eucharistie en communion

Une messe sera célébrée en direct ce dimanche à 19h par Mgr Gobillard.

Des temps de prières vous sont proposés à 6h45, 7h45 et 8h45 dans la matinale de RCF, « le chapelet de Lourdes » est à vivre en direct à 15h30 et un temps de prière monastique a lieu à 20h30.



Vous pouvez suivre l’Eucharistie dominicale en vidéo :

À 7h, sur KTO avec la messe du Pape

À 11h, sur France 2 avec le Jour du Seigneur à Saint-Vincent-de-Paul de Clichy

À 18h30, à St Germain L'Auxerrois sur KTO.

UNE PRIÈRE POUR VIVRE CES ÉVÈNEMENTS DANS LA SÉRÉNITÉ.

Mgr Le Saux a rédigé une prière pour soutenir les malades et les soignants et aider chacun à traverser cette épidémie le plus sereinement possible.

Dieu créateur, Tout Puissant,

Maître du temps et de l’histoire,

Nous te supplions : écarte cette épidémie,

Rends la santé aux malades,

Accorde la paix aux personnes inquiètes.

Seigneur Jésus Sauveur,

Soutiens les médecins et les soignants,

Accorde intelligence et sagesse,

A tous ceux qui luttent contre la propagation de cette épidémie

Esprit Saint, déverse en nous une charité plus grande,

Apprends-nous à prendre soin les uns des autres,

Aide-nous, ici encore, à discerner ta volonté.

Nous te le demandons,

Par l’intercession de Notre-Dame du Chêne,

De Saint-Julien et de tous les saints de notre diocèse.