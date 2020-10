Covid : quelles conséquences sur la pauvreté en Drôme et Ardèche ?

Ils avaient un travail et l’ont perdu, ils ont été en chômage partiel ou le sont encore, ils étaient demandeurs d’emploi avant la crise et ne parviennent pas à trouver un emploi, ils sortaient des études et ne décrochent ce 1er emploi… La crise sanitaire a conduit à une crise économique lourde en France.

Alors quels constats font les associations en Drôme et Ardèche ? Les moyens déjà déployés et complétés samedi sont-ils à la hauteur ? De quoi a besoin ce public fragile ?