COVID19 : Grenoble passe en alerte maximale

Le niveau d’alerte monte d’un cran à Grenoble et dans la Métropole. L’épidémie de COVID19 s’accélère depuis plusieurs jours dans le département de l’Isère et en particulier dans les grandes villes où les risques de transmissions sont les plus élevés.

Le dernier rapport de Santé Publique France fait état de 159 hospitalisations pour Covid-19 , dont 25 en réanimation et soins intensifs. Les personnes âgées sont les plus exposées et la circulation du virus parmi cette population ne cesse de croître.Le ministre de la Santé conseille également à ces personnes ainsi qu’aux plus fragile de bien penser à se faire vacciner contre la grippe saisonnière, dont la campagne vaccinale démarre mardi.

Comment se décide le passage en "alerte maximale"

- le taux de lits de réanimation occupés par des patients atteint du covid19 dans les hôpitaux

- le taux d'incidence, de cas positifs, pour 100 000 habitants

- le taux d'incidence chez les personnes âgées de plus de 65 ans



Qu’est ce qui change :

Le 23 septembre dernier, Grenoble et sa métropole passaient déjà en alerte renforcée et des mesures restrictives avaient déjà été mise en place. Ces mesures restent bien sûr en vigueur. D’autres sont intensifiée :

- les salles de sports et les salles polyvalentes restent fermées

- fermeture totale des bars à partir de samedi Les restaurants doivent mettre en place des protocoles sanitaires intensifiés (distance entre les tables, tables de 6 personnes maximum, registre des clients… )

- les lieux recevant du public ferment eux aussi sauf si la configuration des lieux permet de mettre en place des mesures sanitaires suffisantes.

- le télétravail est fortement recommandé quand il est possible

Une réunion doit avoir lieu vendredi 9 octobre à la préfecture pour entériner ses mesures voire en décider de nouvelles.

Un petit rappel s’il le fallait : respectez les gestes barrières pour vous protéger et protéger vos proches.



“une situation préoccupante”

Eric Piolle, le maire de Grenoble et Vice Président de l’association des grandes villes “France Urbaine” s’est dit préoccupé par la situation. La semaine dernière il réclamait déjà plus de concertation et de partenariat avec les autorités gouvernementales sur la gestion de la crise sanitaire. L’édile grenoblois souhaiterait mettre l’accent sur plus de prévention dans l’espace privé pour freiner la circulation du virus.