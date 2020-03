covidon.fr un site pour aider les personnes vulnérables en temps de confinement

Des jeunes pouces du numérique se mobilisent contre le coronavirus et ses effets. Exemple avec covidon.fr, une plateforme internet lorraine. Elle met en relation des personnes vulnérables ou leurs familles, et des volontaires prêts à apporter leur aide bénévolement. Ce site internet fonctionne pour toute la France. Explications de Bruno Sagnardon, développeur web et président de l’association Coworking Metz.



Bruno Sagnardon, créateur du site covidon.fr, un site soutenu par la Ville de Metz, Lorntech, et TCRM Bliida