Crafted Culture, un nouveau lieu de vie à Plouarzel

Crafted Culture, c'est le croisement entre le Label Mascarade Records et l'Atelier 13. Un lieu de vie, d'échange où vous pourrez trouver un disquaire, un bar, une friperie et où seront organisé des ateliers.

On en parle avec Julien Colleau et Jonathan Accensi.

Plus d'infos : https://www.facebook.com/craftedculturebzh

https://www.crafted-culture.fr/?fbclid=IwAR2EY_QNt62gQOFufOgdqdT8x6jsIuiogZgdWo3W1I-eTB_T9nSO9vzgi_k