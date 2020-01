Création d'un atelier pâtois à Alençon

Découverte de notre langue normande et en particulier du pâtois d'Alençon avec Michel Gandon, Président de l'ensemble folklorique Le Point d'Alençon et Fernand Legeard, animateur de la section du pâtois du Point d'Alençon.

Dans le but de promouvoir notre langue normande, Michel Gandon a crée en 2010 un atelier pâtois qui compte aujourd'hui une vingtaine d'adhérents.