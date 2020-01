Création du groupe Coexister de Carcassonne

La devise des Coexistants est « Diversité de convictions, Unité dans l’action ». Dans 45 villes en France, 2300 Coexistants coordonnent 1350 événements de dialogue permettant de développer l’esprit critique des citoyens, 450 opérations de solidarité favorisant l’engagement civique des jeunes et 550 ateliers de sensibilisation et d’éducation au vivre ensemble auprès des collégiens et lycéens.

Simon Charpentier et Benjamin Claris sont venus dans nos studios pour parler de la création du groupe de Carcassonne.