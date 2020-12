Crêche : les touts petits face à la Covid

Comment les touts petits réagissent ils face à la Covid? Pour les plus jeunes, cela ne change rien, constate la crèche des Petits pas à Moulins. Et tout est fait pour que ces journées habituellement très festives en ce mois de décembre soient le plus proche possible de la normalité.

Sylvie Gondard et Christine Favier, directrice de l'établissement et présidente de l'association entraide à l'enfance sont nos invitées.