Créer son propre jardin c'est possible

Une innovation mondiale à découvrir en début d'édition. Une start up hébergée au Labo d’Orléans permet à n’importe qui de créer facilement son jardin même s’il n’a pas la main verte. Objectif devenir le ikea du jardin des particuliers



Une rentrée des classes pas comme les autres cette semaine. Hier à Bourges les lycéens et une partie des collégiens de Sainte-Marie de retour en cours. Vous entendrez leurs témoignages dans cette édition.



Depuis lundi vous pouvez acheter les tickets a gratter du Loto du patrimoine 2020, pour aider à financer des restaurations. Trois monuments berrichon choisis. Notamment une grange pyramidale du nord du Cher, sélectionnée parmi les "18 sites emblématiques".



Et si vous découvriez une autre image de l'Afrique ? Du 18 au 20 septembre un festival sur ses arts proposés à Châteauroux.