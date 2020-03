Crise sanitaire et crise écologique

La crise sanitaire a explosé en France, nous sommes confinés, avec retard car il fallait, entre autres arguments, ne pas trop déstabiliser l’économie…l’histoire jugera.

Désormais, le temps du confinement va nous permettre de réfléchir, tous à quelque niveau que ce soient sur nos responsabilités quant au réchauffement climatique. Comme le coronavirus, le réchauffement est un ennemi quasi invisible qui nous entraine par étape vers la catastrophe - si rien n’est fait -..

Les deux questions - la crise sanitaire et la crise écologique - interrogent la mondialisation, les politiques publiques, nos priorités. Les deux problématiques s’entremêlent.

Jusqu’ici l’économie et l’écologie semble totalement opposée : en effet, notre monde a baissé significativement ses émissions de CO2 lors de la crise de 1929, durant la seconde guerre mondiale et un peu lors des choc pétroliers et la crise de 2008.

Faut-il donc se passer de croissance avec la production de biens et leur consommation pour que l’écologie se porte bien ?



C’est un changement structurel qu’il nous faudra mettre en oeuvre après le coronavirus. Et alors que l’Etat investit maintenant massivement dans cette lutte, il faudra que l’Etat investisse massivement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et prenne aussi l’avis des scientifiques, enfin comme il le fait pour la crise du Covid 19 !

Et si l’on faisait enfin la politique publique de lutte contre le réchauffement climatique en fonction des recommandations scientifiques et investir massivement pour développer une économie garantissant l’équilibre écologique en plus de l’équilibre social ?

Et à notre échelle que pouvons-nous faire ?

Aujourd’hui le confinement nous permet de réfléchir, de lire, d’apprendre, de mettre en oeuvre : c’est le moment !

La petite économie familiale que nous sommes obligés de mettre en place peut être un modèle : le service gratuit à notre voisin âgé pour les courses - c’est du service public - , la réutilisation de nos tissus pour faire des masques - c’est de l’économie circulaire - , le télétravail pour stopper les déplacements et aussi la chance des livres et d’internet pour apprendre… Apprendre du ciel changeant de l’Anjou, des oiseaux qui tournoient, des tomates qui poussent sur le balcon, où pour ceux qui ont la chance d’avoir un jardin, la mise en place d’un potager et son compost…

Le confinement nous oblige à changer. Il peut nous apprendre des réflexes et nous instruire pour ne pas recommencer à vivre comme avant. Le choc du coronavirus est terrible, il faut qu’il soit salutaire pour développer nos priorités. Alors bonne semaine de mise en oeuvre de votre plan familial !