Crise sanitaire : quelles conséquences sur le budget des diocèses ?

Avec les confinements successifs et l’absence de célébrations, des offices limités, des rencontres diocésaines annulées, l’impact sur la trésorerie des diocèses se fait sentir.



L’avenir est-il au numérique ? L’Alsace parvient-elle a davantage sortir la tête hors de l’eau, elle qui bénéficie du régime concordataire ?



Echanges croisés entre Michel Petitdemange et Jacques Bourrier, économes des diocèses de Nancy et de Toul, et de Strasbourg