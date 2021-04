Crise sanitaire : séances chez le psy gratuites pour les enfants de 3 à 17 ans

"Sur les cinq derniers mois, j'ai envoyé beaucoup plus de patients vers les urgences que d'habitude" Florent Simon, psychologue pour enfants et adolescents



Emmanuel Macron a annoncé jeudi dernier la mise en place de 10 séances chez le psychologue remboursées pour les enfants et adolescents de 3 à 17 ans. Selon le gouvernement, 40% des parents ont observé un signe de détresse morale chez leurs enfants pendant le premier confinement. Une détresse dûe à la fermeture des écoles et la réduction du contact social. L'accueil en urgence psychiatrique a aussi augmenté de 40% en 2020. Le chef de l'Etat avait déja rencontré en janvier des représentants du métier, des pédopsychiatres, qui l'avaient mis en garde sur l'état de santé mentale de enfants et des adolescents. Une assise de la psychiatrie et de la santé mentale se tiendra cet été.



Selon Santé Publique France, 31% des français ont des comportements anxieux ou dépressifs depuis un an. Un chiffre en hausse.



Florent Simon est psychologue pour enfants, et secretaire du syndicat national des psychologues pour la région grand est. Il nous fait l'état de ses consultations,qui depuis quelques mois, sont de plus en plus nombreuses, mais revendique aussi l'accés direct des patients chez le psychologue, c'est-à-dire sans consulter un médecin d'abord.