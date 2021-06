Crises épidémiques et mondialisation aux Editions Odile Jacob

Amaury Guillem reçoit Gilles Dufrénot co auteur avec Anne Levasseur-Franceschi du livre "Crises épidémiques et mondialisation... des liaisons dangereuses ?" aux Editions Odile Jacob.

La mondialisation est elle responsable des pandémies ? En ce cas, faut il en défaire les fils tissés depuis plusieurs siècles ?

Depuis toujours, les routes commerciales ont coïncidé avec l'apparition, la disparition et la réémergence des nouveaux virus. Ce livre explique pourquoi les évolutions de la mondialisation ont renforcé ces liens : la déforestation, l'agriculture intensive, la perturbation des cycles géologiques et géophysiques, le réchauffement climatique, ainsi que les atteintes à la biodiversité, animale et végétale, ont accru les risques sanitaires.

Ce livre propose de repenser la mondialisation en inventant des mécanismes de résilience face aux crises épidémiques. Loin des solutions simplistes, ses auterus lèvent le voile sur la complexité des enjeux que soulve l'articulation des objectifs sanitaires avec les règles du commerce international. Avec une conviction : pour faire face aux risque émidémiques du XXIème siècle, il sera nécessaire de privilégier une approche associant mondialisation, environnement et santé.