Croissance et préservation de la planète

Deux temporalités s’affrontent dans l’opinion française. D’un côté, il s’agit de privilégier la croissance économique, celle qui permet de nourrir les populations dans le monde, d’assurer la santé et l’éducation. De l’autre, il s’agit de protéger l’environnement, le climat, les sols, etc. Dans un cas il est question de répondre à des besoins immédiats, communs à toute l’humanité. Dans l’autre, il faut d’ores et déjà préserver la planète, non pas tant pour "l’immédiat aujourd’hui", mais pour "l’immédiat demain et après-demain". Une question que soulève aujourd'hui Benoit Rittaud mathématicien et maître de conférences à l’université Paris-13