Cultiver sa relation de couple au sein des parcours Cana

Le couple, ce noyau dur, base de la famille, base de la société, il fait l’objet de tous les questionnements et les attentes,

certes il n’existe pas de recette miracle pour réussir sa vie de couple mais les couple heureux existent.

Leur entente semble reposer sur une alchimie propre à chacun.

Certains ingrédients ont été découverts et expérimentés par la mission 1 2 3 cana, pour encourager et soutenir cet amour au sein du couple.