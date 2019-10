Culture, vous avez dit culture... Ce soir théâtre et cinéma

Pour ce premier numéro de "Culture, vous avez dit culture...", un magazine qui remplace "Mémoire vivante" le dernier jeudi de chaque mois, Solange Simon reçoit Isabelle Rochais, chargée des relations publiques au théâtre le Verso et Paul-Marie Claret, directeur du cinéma le Méliès à Saint-Etienne. Il sera question non seulement de programmations mais aussi de partenariats et d'ouverture de la culture à des publics divers.