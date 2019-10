Cusset : la chaufferie bois et le réseau de chaleur inaugurés à Presles

Les bâtiments du Lycée Albert Londres, le nouveau conservatoire de musique de Vichy communauté, des bâtiments de la ville. Mais aussi 280 logements de la résidence Presles d'Allier habitat : ils ont tous désormais un point commun. Celui d'être chauffée par une chaudière bois. Un chantier vaste et complexe de 1,7 millions d'euros dont nous parle aujorud'hui Yves Simon, Président du SDE 03 et porteur de ce projet avec Allier Habitat et la région Auvergne Rhône Alpes.