Cusset : La résidence du Drapeau fait peau neuve

Après avoir bénéficié d'une rénovation intérieure, ces bâtiments du milieu des années 60, situés à proximité du centre-ville historique vont être ravalés esthétiquement et énergétiquement à l'extérieur d'ici la fin de l'année. On fait le point avec Catherine Corti, présidente d'Allier Habitat et Jean-Sébastien Laloy, maire de Cusset.