CV PACK sort une innovation qui protège les petites zones de contact

Le packaging reste encore l'un des incontournables de la commercialisation des produits, quelque soit leur taille et leur spécificité.

Dans la Loire CV PACK offre une expertise en matière d'emballage qui intéresse différents secteurs : de l'agroalimentaire à la cosmétique en passant par l'industrie et les biens de cosommation courante.

En juillet dernier Emmanuelle Bouvier a racheté cette entreprise qui avait bien résisté durant le confinement, et cela malgré le ralentissement général d'acitivité.

Aujoud'hui l'entreprise sort une innovation , PROTECZONE qui offre une protection contre virus et bactéries sur les petites zones de contact.

Entretien avec cette cheffe d'entreprise qui elle aussi démarre une nouvelle aventure.