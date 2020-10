UP CYCLING! " Faire du Neuf avec du Vieux"

Le Village des Antiquaires de l'Isle sur Sorgue met à l'honneur le UP CYCLING ce week-end du 23 au 26 Octobre. De nombreux exposants seront présents ainsi que des conférences sur l'économie circulaire, la Mode et le Up Cycling....Rendez-vous au Village des Antiquaires de la Gare de l'Isle sur Sorgue, en partenariat avec RCF Vaucluse.

Invités:

- Jacques CHALVIN/ Directeur du Village des Antiquaires de la Gare

- Linda ECALLE/ Créatrice et Fondatrice de la Nouvelle MINE

- Clara DELACOUR/ Fondatrice de la Marque ANIMA MEA