Cyrille Lecroq, créateur du skop, un stéthoscope connecté

... Doué de réelles compétences techniques, marié à une infirmière et confiné chez lui au plus fort de la crise sanitaire, autant d'éléments qui ont permis à Cyrille Lecroq de mettre au point ce stéthoscope connecté imprimé en 3D. Et à l'heure de la télémédecine, nul doute qu'il soit voué à un bel avenir !