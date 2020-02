Douze soirées sont programmées de janvier à mai 2020 dans le département, à Cosne-Cours-sur-Loire, Nevers, Château-Chinon, Guérigny et Luzy.

Le premier concert de février sera donné le lundi 10/02 à 20h30 à Cosne/Loire par le quartet Sylvain Rifflet "Troubadours" et le second concert de février sera donné le mardi 18/02 à 20h00 au Théâtre de Nevers par Renaud Garcia-Fons et Claire Antonini "Farangi".

Renseignements 03/86/57/00/00 - www.djazznevers.com