D'JAZZ NEVERS NIEVRE : les concerts de MARS 2020

Douze soirées sont programmées de janvier à mai 2020 dans le département, à Cosne-Cours-sur-Loire, Nevers, Château-Chinon, Guérigny et Luzy. Le premier concert de mars sera donné le lundi 09/03 à 20h30 à Cosne/Loire (salle des fêtes) par Bruno Angelini "Open Land", puis le duo Hélène Labarrière et Catherine Delaunay le vendredi 20/03 à 20h30 au Cinéma l'Etoile de Château-Chinon, et le vendredi 27/03 à 20h30 au Théâtre des forges royales de Guérigny un concert de l'Impérial orphéon. Renseignements 03/86/57/00/00 - www.djazznevers.com