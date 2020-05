D777 PIPRIAC Rue de l'Avenir

Le projet Territoires zéro chômeur de longue durée est expérimenté dans 10 territoires de 5 000 à 10 000 habitants depuis janvier 2017, dans le cadre d’une loi d’expérimentation votée à l’unanimité par le parlement le 29 février 2016. Objectif : montrer que personne n’est inemployable et que grâce à la mobilisation collective, l’économie peut être au service de l’humain et de la planète, à condition que les plus éloignés de l’emploi soient au cœur de la démarche.



Depuis début 2016, Hervé Launay, professionnel du documentaire sonore, capte l'histoire et les changements produits par l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, lancée à Pipriac et Saint-Ganton en 2014 par iLOZ. Pendant plus de trois ans il a recueilli la parole de tous ceux qui sont concernés d’une manière ou d’une autre : personnes privées d’emploi, salariés de l’Entreprise à But d’Emploi TEZEA, acteurs locaux impliqués dans le projet, clients bénéficiant des services de TEZEA, observateurs, etc.



Ce documentaire a été réalisé de 2016 à 2019 à Pipriac et Saint-Ganton et permet de se plonger dans l'aventure humaine du projet "Territoire zéro chômeur de longue durée", par la parole de ceux qui l'ont vécue.