Damien Boulet et Thierry Bastin lauréats du réseau entreprendre

Damien Boulet et Thierry Bastin sont lauréats du réseau entreprendre Loire. Le premier est chef de l'entreprise La découpe stéphanoise, spécvialisée dans l'emballage carton, et l'autre vient d'ouvrir une nouvelle agence pour l'entretien des toitures.

Ils reviennent sur les leçons du confinement et leur démarche dans le réseau entreprendre.