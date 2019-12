Dans la cité - 6 janvier 2020 à 12:15

Stéphane Tremblay

Viscéralement haut-savoyard, Stéphane a exercé tous les métiers à la radio avant d'en prendre la direction il y a dix ans. N'empêche, il continue de parler dans le poste. Impossible de lâcher complètement l'antenne. Et oui, on ne se refait pas ! Ce qui l'anime ? Faire les choses avec passion et professionnalisme.