Dans les coulisses de l'écriture des icônes

C'est un beau moment que s'apprête à vivre notre diocèse. Demain, mardi 10 décembre, à 12h15, Mgr Le Saux bénira les icônes du mur des saints de la chapelle Saint-Liboire au sein de la maison Saint-Julien.

Une conférence prévue ce lundi soir.

Ces icônes, représentant les figures marquantes de notre diocèse, on été écrites par le père Antoine Gélineau. Il sera ce lundi soir, à 18h30, en conférence à la maison Saint-Julien, dans le cadre des lundis de l'art sacré.

Il s'agira de tenter de donner une définition de ces icônes dans la mesure où l'image n'est pas une décoration, mais un apui de la Parole de Dieu.

Le père Antoine Gélineau s'atatchera alors à mettre en avant les dimension artistiques et spirituelles de ces images.

Parcourir l'histoire de notre diocèse.

De Saint-Julien à Saint-Jean XXIII, il est possible de faire un panorama de l'histoire religieuse du diocèse du Mans à commencer par Saint-Julien. Premier chrétien à apporter l'Evangile dans le Maine avec Saint-Thuribe et Sain-Pavace au IVe siècle. On pourra aussi voir Saint-Bernard, évêque du Mans au VIe siècle ayant permis la reconstruction de la ville après sa ruine ou encore Saint-Aldric qui, évêque du Mans au IXe siècle, noua des relations d'amitié avec Badurad, le premier évêque de Paderborn.

Passé les saints médiévaux, les icônes montrent des personnages plus contemporains à l'image de Saint-Siméon Berneux, vicaire apostolique en Corée d'où ce lien que nous avons avec ce pays. L'abbé Michel Guérin, ordonné prêtre au Mans en 1829 figure aussi sur ce mur alors que son procès de béatification est ouvert.

L'idée n'est pas exclue de voir de nouveaux personnages. Cet illustre propriétaire du coeur retrouvé sous la cathédrale du Mans pourrait-il venir garnir ce mur des icônes ? Laissons d'abord le temps aux archéologues et historiens du chantier de fouilles d'identifier ce personnage.