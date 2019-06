Dans les Pays de la Loire, l'explosion de la droite a commencé

L’actualité de la semaine est politique. Après la démission de Laurent Wauquiez dimanche dernier, la droite se déchire. Valérie Pécresse, autre ténor de la droite, a annoncé mercredi soir avoir décidé de quitter le parti des Républicains. Dans la foulée, le député sarthois Jean-Carles Grelier à lui choisit de quitter le groupe LR à l'Assemblée nationale.



L’initiative de la semaine, c’est la création d’une épicerie anti-gaspillage qui vient d’ouvrir près de Laval en Mayenne. C’est une première en Pays de la Loire. Mais c'est un concept qui a fait ses armes depuis 1 an en Bretagne et qui permet à la fois de préserver les ressources de la planète et les ressources financières des consommateurs.



Rencontre cette semaine avec les infirmières et aides-soignantes du service de soins palliatif de l’hôpital de la Chataigneraie en Vendée. Ils ont réalisé un clip musical diffusé sur internet qui fait le buzz avec près de 250 000 vues. Une chanson pour casser l’image négative d'un service de soins palliatifs où l'équipe médicale est évidemment confrontée à la mort...



Nous nous intéresserons ensuite au syndicalisme chrétien car en cette année 2019, la CFTC, la confédération française des travailleurs chrétiens, fête ses 100 ans. En quoi la CFTC est différente des autres syndicats ? Quel est son avenir dans une société marquée par une crise du syndicalisme mais aussi du christianisme ?



Et enfin nous irons en Maine et Loire où les amateurs de balade à vélo pourront pédaler le long de la Loire sans se soucier des voitures. 15 000 cyclistes sont attendus pour la 23ème Fête du vélo, le dimanche 16 juin. 120 kilomètres de routes seront réservés aux bicyclettes, toute la journée.