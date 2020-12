"Dans les temps que nous traversons, pensons à la Sainte-Famille de Bethléem"

En ce jour de la Nativité du Christ, pour celui qui est encore administrateur du diocèse de Séez et évêque nommé de Bayeux-Lisieux Noel prend un tour particulier: "Je vis le paradoxe d'avoir en charge deux diocèse, sans avoir la possibilité de prendre de grandes décisions dans l'un ou l'autre..." Il sera installé à Bayeux le 10 janvier, après avoir célébré à Sées trois messes d'adieu le 3 janvier. Revenant sur Noel, il précise que "la contemplation de la Vierge-Marie peut nous aider à passer ce moment dans une confiance chrétienne." Et de nous inviter à "échanger des signes concrets de sollicitude comme une lettre ou un appel". Comme le rappelle saint Paul, "chaque membre de l'Eglise doit être attentif aux autres et aussi nos diocèses voisins de Sées et Bayeux-Lisieux."