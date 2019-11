Dans son dernier livre, Mgr Gérard Defois propose une réfexion sur la laïcité

« Comment notre religion est devenue laïque ». C'est le titre du dernier ouvrage de Mgr Gérard Defois, prêtre du diocèse d'Angers, archevêque émerite de Sens, Reims et Lille. L'auteur tente de montrer que la tension entre le temporel et le spirituel est bien plus ancienne que la loi de 1905. Aussi, selon Mgr Defois, ce serait une erreur intellectuelle que de prétendre traiter l’arrivée récente de l’Islam avec des conceptions religieuses et politiques d’avant-hier. C’est ce retour dans l’histoire que propose Mgr Gérard Defois pour sortir des impasses redondantes de l’actualité. Il répond aux questions de Thomas Cauchebrais de RCF Anjou.