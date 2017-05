Dans un texte commun, juifs, protestants et musulmans appellent Ã  voter Macron

Un appel à voter pour Emmanuel Macron

Alors que la Conférence des Évêques de France a choisi de ne pas donner de consigne de vote, les protestants, les juifs et les musulmans de France prennent position ensemble. A trois jours du second tour de l’élection présidentielle, qui oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen, et après avoir appelé individuellement à faire barrage au FN, la Fédération protestante de France, le grand rabbin de France et le CFCM publient une déclaration conjointe.

Dans ce texte, signé par le pasteur François Clavairoly, Haïm Korsia et Anouar Kbibech, appellent très clairement "à voter pour Emmanuel Macron". Ici, pas d’allusion à telle ou telle tendance politique, à une éventuelle menace, le nom du leader d’En Marche ! est écrit noir sur blanc, ce qui ne laisse aucune ambigüité.

Rappeler les fondements humanistes

Les trois représentants des religions affirment dans cette déclaration que pour eux, rien ne serait supérieur à la paix, et que seul un vote en faveur d’Emmanuel Macron pourrait garantir la continuité de l’ordre républicain, une "France forte de toute son histoire, confiante dans son avenir et dans sa capacité à rayonner dans le monde".

Mettant un temps de côté la neutralité politique que leur confère leur fonction religieuse, François Clavairoly, Haïm Korsia et Anouar Kbibech rappellent qu’ils sont avant tout des "citoyens responsables", qui rappellent "d’une même voix les fondements humanistes" qui les animent et pour lesquels ils œuvrent quotidiennement.