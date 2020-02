Buongiorno a tutti et bienvenue chers auditeurs dans le mag des associations sur RCF Touraine. Vous l’avez compris, nous partons aujourd’hui en Italie avec l’association Dante Alighieri Châteaux de la Loire. Pour en parler, nous accueillons Paola Rousseau et nous allons notamment voir avec elle les activités proposées par cette structure autour de la culture transalpine. On se retrouve tout de suite avec notre invitée !