Et aujourd'hui nous allons vous présenter l'association tourangelle Danzame Mucho en compagnie de sa fondatrice: la danseuse Cécile " Danza" Rousseau. Une association qui propose des cours de danse libre nourrie par les mots et la musique.

Ses ateliers sont comme des voyages et ils permettent une pause délicieuse d'exploration intérieure autour du concept de danse en pleine conscience.

Cécile " Danza" Rousseau intervient également auprès des enfants en situation de handicap.

danzamemucho.com