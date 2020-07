Il sont de retour sur grand écran dans les cinémas Pathé Gaumont, le héros sombre et son pire ennemi : Batman et le Joker de Chistopher Nolan. The Dark Knight : le chevalier noir ressort en salle pour faire patienter les spectateurs avant la sortie du nouveau Nolan prévu normalement en aout : Tenet. Corentin Dubois s'est replongé dans ce chef d'oeuvre du film de super héros.