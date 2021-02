David Kennaugh, parcours d'un entrepreneur chrétien à la volonté de fer

A 48 ans, David Kennaugh est responsable de quatre agences alsacienne de la société Shiva.



Originaire de Newton-le-Willows, ville située entre Liverpool et Manchester, les pas de David Kennaugh l'ont mené à Strasbourg après une année d'Erasmus. Aujourd’hui, il est responsable de quatre agences Shiva, une société de ménage et de repassage à domicile.



Retour sur son parcours d'entrepreneur chrétien et sur la maladie de Leber, une maladie génétique héréditaire se traduisant par une baisse brutale de la vue.