David Lacrépinière, initiateur de Picorez dans l'AIn

Bressan d'origine, Xavier Jacquet est arrivé à RCF Pays de l'Ain comme journaliste après des expériences en presse écrite et dans une télévision locale. Il réalise principalement l'invité de 7h20, le journal de 8h02 ainsi que des magazines locaux, régionaux ou nationaux.

Isabelle Berger

Directrice de RCF Pays de l’Ain, Isabelle Berger a vu naitre et grandir la radio. Elle coordonne l’équipe de salariés et de bénévoles. En charge de la programmation des émissions, elle en produit plusieurs : Forum Hebdo, Eglises en marche et les rendez-vous partenaires, notamment.Elle assure aussi quelques animations d’antenne, vous la retrouvez le dimanche dans le programme près de chez vous.