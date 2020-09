David Reiland au Festival de Fénétrange et les Journées de la Culture Juive.

Nous serons au festival de Fénétrange en fin d'émission, le festival bat son plein, nous entendrons le jeune soliste qui s'est produit vendredi, Clément Lefebvre et le directeur de l'Orchestre National de Metz David Reiland, auparavant Chantal de la Touane vous invitera avec Philippe Voivenel au spectacle « Terre de vignes, sarments de mémoire » à Vaux et pour commencer retour Square Gustave Kahn à Metz jour du lancement des journées européennes de la culture juive lorraine avec Claire de Guillebon, Le Livre à Metz, ainsi que des auteurs Anne Villemin Sicherman, Alain Giorgetti et Dominique Ribeyre pour les collections Gustave Kahn des bibliothèques médiathèques de Metz.