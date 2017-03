De belles initiatives de campagne, le BILLET d'Arnaud Lecroart sur RCF Bordeaux

C'est aussi l'occasion de repérer des initiatives de la société civile.

Bravo au réseau des radios RCF d'abord avec cette journée du 17 mars à Marseille sur le thème « Pauvreté et fraternité », journée qui s'est déroulée dans le cadre de l'opération « Territoires de Fraternité ».

Au milieu de tous les sujets abordés je retiens le débat organisé sur le logement, thème considéré par beaucoup d'observateurs comme le parent pauvre de cette campagne ; et on sait bien que dans notre région, et plus particulièrement sur le territoire de la métropole, c'est une préoccupation de nos concitoyens car les besoins restent importants; par exemple faute de places dans les structures pour accueillir les familles les plus démunies on a encore eu une augmentation sensible des nuitées d'hôtel payées par les pouvoirs publics, et malgré une production globale de logements en hausse la demande de logements à des prix abordables pour les ménages reste très forte; mais surtout le coût du logement continue d'augmenter beaucoup plus que les ressources des ménages : « la gironde reste loin devant dans l'envolée des prix » souligne d'ailleurs la chambre des notaires; on ne peut donc plus se réjouir de cette progression continue des prix et il devient urgent d'engager de vraies réformes.

Autre belle initiative avec cette campagne du Secours Catholique sur la chasse aux préjugés sur la pauvreté comme la fraude aux prestations ou l'installation de certains dans l'assistanat: vous pouvez jouer avec une application sur votre portable pour chasser vous même ces préjugés, mais vous pourrez aussi vous déplacer dans votre ville pour rencontrer les bénévoles dans la caravane du Secours Catholique, cela vous permettra de vous faire votre propre idée sur tous ces préjugés qui pèsent sans justification sur les épaules des plus pauvres

Alors bravo pour toutes ces initiatives qui nous interpellent sur l'essentiel, et souhaitons que nos candidats les prennent en compte .

Arnaud Lecroart