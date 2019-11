De l'aide pour les personnes handicapées avec l'ESAT

On parle de travail et de handicap ce soir avec les invités de la rédaction. Margaux Dussaud reçoit Alexandre Heude, directeur de l’ESAT de Lyunes, structure qui accompagne des travailleurs en situation de handicap. Il sera accompagné d’Olivier Kahn, lui même travailleur accompagné par l’ESAT, et de Jérôme Othon chef de service de l’ESAT.