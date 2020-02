De l'Art dans les Jardins Urbains !

La Jeune Pousse AGROVE veut démocratiser l'Agriculture Urbaine. La Start Up a développé un kit potager intelligent et une application mobile.

La Start Up fait partie de la pépinière des CLEAN TECH du Technopôle de l'environnement Arbois- Méditerranée.

Invités :



- Quentin ROUSSELOT / Start Up AGROVE



- Cécile CHAPPUIS / Créatrice de CARTON NOIR à L'Isle sur Sorgue qui travaille le carton pour des décorateurs, des Architectes....

Une créatrice de génie inspirée par la Renaissance Italienne!