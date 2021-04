De l'Oenotourisme au Potager dans votre cuisine!

La GRANGETTE offre une expérience de vie extraordinaire en matière de potager à domicile, apportant dans vos assiettes, tout au long de l'année, les meilleures variétés de légumes et conçu comme un meuble de cuisine!

Invité: Thibaut PRADIER/ Créateur de La Grangette. Une Start Up aidée par la FRENCH TECH Grand Avignon.



Autour des Vins avec Emilie ANDRIEU qui souhaite réinventer l'Oenotourisme en aidant les domaines viticoles à développer leur image et à faire connaître aux touristes les meilleurs vins de la Région.

Invitée: Emilie ANDRIEU/ VINAXIA.fr